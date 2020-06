Coronavirus: des "mesures plus strictes" à Séoul si le nombre de cas continue d'augmenter

AFP Video • 23/06/2020 à 12:19

Alors que la Corée du Sud a reconnu qu'elle luttait depuis mi-mai contre une deuxième vague de coronavirus, le maire de Séoul annonce qu'il prendra des "mesures plus strictes" si les cas continuent d'augmenter. Entre 35 et 50 nouveaux cas sont répertoriés chaque jour en Corée du Sud, essentiellement à Séoul et ses environs.