Coronavirus: des kits de dépistage produits à la chaîne en Corée du Sud

AFP Video • 27/03/2020 à 15:46

Les ouvriers d'une usine sud-coréenne travaillent 24 heures sur 24 à produire des millions de kits de dépistage du coronavirus destinés à être exportés dans le monde entier, alors que la pandémie fait grimper en flèche la demande mondiale. Avec l'Allemagne et Singapour, la Corée est l'un des pays qui dépiste le plus sa population et qui a le moins de morts.