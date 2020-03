Coronavirus : des centaines de migrants toujours à la rue en région parisienne

France 24 • 27/03/2020 à 11:00

Malgré les mesures de confinement mises en place en France pour lutter contre la pandémie de Covid-19, des centaines de migrants et de demandeurs d'asile vivent toujours dans les rues de Paris et d'Île-de-France dans des abris de fortune. Les associations sont en première ligne pour leur venir en aide. Reportage d'Armelle Caux et Eléonore Vanel.