Coronavirus: de futurs ingénieurs ouest-africains créent un robot infirmier à Dakar

AFP Video • 13/05/2020 à 19:13

Les futurs ingénieurs de l'Ecole Polytechnique de Dakar travaillent sur plusieurs projets qui permettront d'aider les soignants sénégalais à combattre l'épidémie de coronavirus. Le plus surprenant : un robot infirmier, baptisé "Docteur Car" et déjà commandé par le plus grand hôpital de la capitale, servira à livrer des médicaments et des repas aux patients en quarantaine, et pourrait être capable de mesurer leur température et pression artérielle.