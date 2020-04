Coronavirus: dans un Ehpad près de Paris, le bonheur des retrouvailles... enfin!

AFP Video • 22/04/2020 à 11:52

"Tout le monde est déprimé et dans l'attente", raconte Lydie Richard, 90 ans, en retrouvant avec bonheur sa fille et son gendre. A la résidence pour personnes âgées de l'Abbaye, en banlieue de Paris, on entrouvre enfin les portes aux visites après sept semaines de confinement. L'entrevue ne doit pas dépasser la demi-heure et se fait en gardant ses distances et sous strict protocole sanitaire.