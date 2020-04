Coronavirus: dans les maisons de protection sociale à l'enfance, des enfants confinés en mal de famille

AFP Video • 27/04/2020 à 11:04

Avec l'épidémie de Covid-19, les maisons de protection sociale à l'enfance ont dû aussi se plier au confinement. Et pour certains enfants, qui n'ont plus vu leur famille depuis six semaines, ça n'est pas facile... Exemple à "L'Etoile du Berger", à La Mulatière près de Lyon, qui nous a ouvert ses portes pendant deux jours.