Coronavirus : dans les Calanques de Marseille, la nature reprend ses droits

AFP Video • 02/04/2020 à 01:20

En quinze jours de confinement des êtres humains à cause de l'épidémie du coronavirus, les oiseaux, poissons et mammifères marins se réapproprient les Calanques de Marseille. Les animaux sont notamment beaucoup plus proches des côtes, constate Alain Mante, responsable du secteur ouest du Parc national.