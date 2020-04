Coronavirus: dans le Dakota du Sud, le non-confinement malgré tout

AFP Video • 21/04/2020 à 20:02

Le Dakota du Sud, Etat très peu peuplé dont la gouverneure refuse toujours de confiner ses habitants, abrite désormais le plus gros foyer de contagion du coronavirus des Etats-Unis. Mais à Sioux Falls, sa plus grande ville, sportifs, pêcheurs et flâneurs sont toujours de sortie, faisant partie des rares Américains à vivre encore presque normalement, sans masques ni distanciation sociale.