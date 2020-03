Coronavirus - Covid-19 : Changement de cap ! Les Britanniques confinés pour au moins 3 semaines

France 24 • 24/03/2020 à 12:22

Le Royaume-Uni a lui aussi adopté des mesures de confinement pour une durée de trois semaines, afin de faire face à la pandémie de coronavirus. Cette mesure s'applique dès ce lundi soir. Afin de freiner la propagation du coronavirus, le Premier ministre britannique Boris Johnson a décrété lundi 23 mars un confinement de la population du Royaume-Uni pour au moins trois semaines. Les autorités interdisent les mariages et les grands rassemblements, et ferment les commerces non essentiels pour inciter ses citoyens à respecter les consignes de confinement.