Coronavirus: comme au temps de la peste, les chars à boeufs apportent le pain

AFP Video • 27/04/2020 à 11:45

A Caresana, dans le Piémont, une course de chars tirés par des boeufs se tient tous les ans, une tradition remontant au 13e siècle, lorsque le pain béni avait été apporté aux plus pauvres, après une épidémie de peste. Depuis des années, la livraison du pain béni ne se faisait plus. Mais cette année, en raison du Covid-19, la version ancestrale a été re-proposée avec la livraison du pain à la population.