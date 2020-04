Coronavirus : Certaines tranches d'âge moins exposées ?

France 24 • 02/04/2020 à 14:56

Un bébé de six semaines est décédé du coronavirus dans le Connecticut, a indiqué mercredi 1er avril le gouverneur de cet Etat voisin de New York. On les pensait jusqu'ici épargnés, mais plusieurs enfants et jeunes adultes sont décédés du coronavirus, des cas qui posent question.