Coronavirus: au Venezuela, quand les commerçants se reconvertissent en épiciers

AFP Video • 22/07/2020 à 15:22

Du 32 au 46, en cuir ou en toile, avant la pandémie Francis chaussait tout un quartier de Caracas. Mais c'était avant le confinement et les restrictions sur les ouvertures de commerces. Depuis, Francis ne vend plus de chaussures - uniquement de la nourriture. A la mi-mars, le président socialiste Nicolas Maduro a décidé de placer tout le Venezuela en confinement pour tenter de freiner la progression du Covid-19. Pendant deux mois et demi, seuls les pharmacies et les commerces de bouche ont été autorisés à ouvrir.