Coronavirus: au Canada, une artiste montréalaise fait "parler" les balcons

AFP Video • 09/05/2020 à 12:11

"Aux gens qui aident les gens", "on vous aime" où encore "l'amour est contagieux": les banderoles envahissent les balcons de la ville de Montréal alors que ses habitants sont confinés. Derrière cette idée, l'artiste et créatrice Patsy Van Roost, qui coupe à la main et coud les lettres pour assembler ces messages d'espoir, en temps de pandémie mondiale. Depuis le 26 mars, la Montréalaise a créé 153 banderoles et elle compte bien continuer de faire "parler" les balcons.