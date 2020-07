Coronavirus: au Brésil, des médecins "cobayes" d'un vaccin

AFP Video • 28/07/2020 à 15:49

La pédiatre Monica Levi est l'une des volontaires à Sao Paulo d'un des programmes les plus avancés de vaccin contre le coronavirus, qui a déjà fait plus de 87.000 morts au Brésil. Cette spécialiste fait partie des 5.000 "cobayes" qui participent au Brésil aux tests de phase III - la dernière avant l'homologation - du vaccin ChAdOx1 nCoV-19, mis au point par l'Université d'Oxford et le laboratoire britannique AstraZeneca, également testé au Royaume Uni et en Afrique du Sud.