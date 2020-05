Coronavirus au Bénin : Attention aux contrefaçons de masques de protection en circulation

France 24 • 30/04/2020 à 10:57

Au Bénin, à défaut d'un confinement total de la population, le port du masque est devenu obligatoire dans tout le pays. Mais les stocks de masques subventionnés par les autorités sanitaires et vendus dans les pharmacies de la capitale économique Cotonou sont encore relativement faibles. Pour les plus démunis, acheter un masque subventionné à 30 centimes d'euros est encore trop cher. C'est donc la ruée vers des masques vendus dans la rue à moitié prix, avec une seule couche de tissu et sans aucun filtre. Une bombe à retardement sanitaire.