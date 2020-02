Coronavirus: arrivée des évacués et protestations en Ukraine

AFP Video • 20/02/2020 à 15:47

Les autorités ukrainiennes déploient des blindés et la police dans une localité devant accueillir environ 70 Ukrainiens et étrangers évacués de Chine, frappée par le nouveau coronavirus, à cause de protestations d'habitants craignant la propagation du virus. Un avion transportant 45 Ukrainiens et 27 ressortissants d'autres pays depuis Wuhan, ville chinoise et épicentre de l'épidémie, a effectué une brève escale à Kiev avant d'atterrir à Kharkiv (est) en fin de matinée.