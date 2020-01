Coronavirus à Wuhan : Une ville déserte et des habitants coupés du monde

France 24 • 28/01/2020 à 14:12

Le dernier bilan du Coronavirus fait état de 107 morts et plus de 4000 contaminations dans toute la Chine. Wuhan, épicentre du virus, est placée sous cloche depuis plusieurs jours et ressemble maintenant à une ville fantôme.