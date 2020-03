Coronavirus: à Stockholm, les fleurs prennent le pas sur la peur

AFP Video • 29/03/2020 à 17:19

Les habitants de Stockholm sortent au soleil pour observer les cerisiers en fleurs du centre ville malgré les inquiétudes suscitées par le nouveau coronavirus. Le gouvernement suédois a interdit les rassemblements de plus de 50 personnes et fermé les universités et les écoles secondaires, mais de nombreux commerces et boutiques restent ouverts.