Coronavirus: à Rome, campagne de tests sérologiques à grande échelle

AFP Video • 07/05/2020 à 14:04

La région de Rome a engagé une campagne de tests sérologiques dont le but est d'avoir une estimation du nombre de personnes touchées par le coronavirus depuis le début de la pandémie et de cartographier la propagation de l'infection. Au centre hospitalier de Tor Vergata à Rome, la campagne de tests a commencé début mai et les premiers résultats sont attendus dans la deuxième quinzaine du mois. La technique utilisée par le laboratoire est l'immuno-chromatographie, des tests rapides qui, par un prélèvement d'une goutte de sang au bout du doigt, permettent en quelque minutes de savoir si la personne a développé des anticorps contre Covid-19.