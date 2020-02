Coronavirus : A Pékin, presque tous les salariés choisissent le télétravail

France 24 • 12/02/2020 à 11:50

Dans la ville fantôme de Pékin, rares sont les salariés qui retournent au bureau en cette reprise des activités post-Nouvel An lunaire. Pour les plus téméraires qui optent pour un retour physique au travail, la prise de température est automatique et obligatoire pour franchir les portes de l'entreprise.