Coronavirus: à Paris, maraudes renforcées pour briser la solitude des sans-abri

AFP Video • 23/04/2020 à 17:03

En confinant les Parisiens chez eux, le coronavirus a renforcé la solitude des sans-abri. Mais l'épidémie a aussi révélé de nouveaux gestes de solidarité et les associations ont renforcé leurs dispositifs d'aide. La Protection civile de Paris organise désormais des maraudes quotidiennes et distribue entre 3.000 et 5.000 repas par jour.