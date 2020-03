Coronavirus: à Paris, les marchés, couverts ou non, sont désormais fermés

AFP Video • 24/03/2020 à 12:57

Les marchés en plein air sont fermés à Paris, au lendemain de l'annonce par le Premier ministre Edouard Philippe de nouvelles restrictions pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Le décret interdisant "la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet" entre en vigueur ce mardi. Près de la gare de l'Est, les commerçants du marché de Saint-Quentin qui pensaient pouvoir travailler liquident leurs stocks de produits frais.