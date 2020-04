Coronavirus: à Paris, départ vers la Bretagne d'un premier TGV avec des malades

AFP Video • 01/04/2020 à 12:32

IMAGESLe premier TGV médicalisé évacuant d'Ile-de-France, vers la Bretagne, des malades du coronavirus, quitte la gare d'Austerlitz à Paris. A son bord, 24 patients qui vont être pris en charge à Saint-Brieuc et Brest. Vingt-quatre patients sont à bord de ce train, parti à 11h12 à destination de Saint-Brieuc et Brest. Un deuxième TGV doit partir à 12h05 vers Rennes avec douze autres malades, pour soulager les hôpitaux d'Ile-de-France, désormais région française la plus touchée par l'épidémie de Covid-19.