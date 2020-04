Coronavirus: à New Delhi, le confinement fait dégringoler la pollution

AFP Video • 23/04/2020 à 13:13

Des ciels bleus et un index de pollution dans le vert: faits rares à New Delhi, plusieurs fois arrivée en tête du triste classement des villes polluées du monde. En Inde, le confinement a fait grimper en flèche la qualité de l'air comme le montrent ces images, tournées au pic de la pollution en novembre/décembre, et pendant le confinement.