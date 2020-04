Coronavirus: à Lourdes, un Triduum pascal suivi à distance par les fidèles

AFP Video • 09/04/2020 à 20:25

Le Triduum pascal s'ouvre dans une ambiance particulière à Lourdes. En raison de la pandémie de coronavirus, le sanctuaire est fermé et les fidèles n'ont pas d'autre choix que de vivre de chez eux cette importante célébration chrétienne, qui commémore la Cène, la mort et la Résurrection de Jésus. Depuis sa fermeture, Lourdes retransmet en direct toutes les messes et les prières qui se poursuivent au sanctuaire. La chaîne « TV Lourdes » enregistre des audiences cinq fois supérieures à la normale.