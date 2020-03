Coronavirus: 627 morts en 24 heures en Italie, la barre des 4.000 morts dépassée

AFP Video • 20/03/2020 à 23:15

SONORE N°1Q22V1Le chef de la Protezione Civile italienne, Angelo Borrelli, annonce 627 nouveaux décès dus au coronavirus, ce qui fait plus de 4.000 victimes en total. Borrelli insiste sur le fait que les victimes sont mortes avec le coronavirus et pas nécessairement à cause du virus.