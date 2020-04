Cornavirus : Bruno Le maire appelle l'Union européenne à faire "preuve de solidarité"

France 24 • 03/04/2020 à 11:47

Dans un entretien accordé à RFI et France 24, vendredi, le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire est revenu sur la pénurie de masques et de respirateurs artificiels en France, ainsi que sur l'impact de la pandémie de Covid-19 sur l'économie française. Il a par ailleurs dénoncé le manque de solidarité européenne dans la gestion de cette crise sanitaire et a assuré "partager" l'appel d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, pour mettre en œuvre un plan urgence, afin d'aider les pays du Sud face à la pandémie de coronavirus.