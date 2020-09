Corée du Sud: les tatoueurs demandent la légalisation de leur profession

AFP Video • 09/09/2020 à 11:43

Renommé pour la délicatesse et la minutie de ses motifs, le tatoueur sud-coréen Doy compte parmi ses clients des stars comme Brad Pitt et des membres du groupe de K-pop EXO. Mais dans son pays, l'exercice de son art demeure illégal. Décidé à ne plus travailler dans l'ombre, il a lancé une campagne en faveur de l'abolition d'une loi datant de l'époque où les tatouages étaient associés au crime organisé.