information fournie par AFP Video • 09/08/2022 à 07:58

Des images de voitures endommagées et d'embouteillages dans le quartier de Gangnam, dans le centre de Séoul, après que des pluies torrentielles ont provoqué de graves inondations faisant au moins sept morts et sept disparus. Les pluies diluviennes qui ont commencé lundi sont les plus fortes tombées en Corée du Sud depuis 80 ans, selon l'agence de presse Yonhap. IMAGES