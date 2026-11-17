Kim Jong Un a fait une sortie au ski selon des photos et des vidéos de l'agence d'État KCNA publiées mardi près de la frontière avec la Chine où circulent des rumeurs sur une possible rencontre entre le dirigeant nord-coréen et Donald Trump cette semaine.
Corée du Nord : Kim Jong Un au ski
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