information fournie par AFP Video • 06/02/2024 à 16:47

"Si dans le mois en cours rien n'est fait, ce qu'a dit la Cour de justice internationale, c'est-à-dire le risque génocidaire, va devenir une réalité qui ne sera plus discutable", dit le député LFI Éric Coquerel, au retour de sa visite au poste-frontière de Rafah, entre l'Egypte et le territoire palestinien, et au Caire. SONORE