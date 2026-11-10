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COP31: Un sommet des leaders boudé, quelles conséquences?

information fournie par France 24 10/11/2026 à 20:17

De nombreux chefs d'Etat et de gouvernement ne feront pas le déplacement à Antalya pour la COP31. Le Sommet des leaders se tient en comité restreint ces mercredi et jeudi. Quelles conséquences pour la diplomatie climatique alors que le Monde est sur le point de dépasser 1,5°C de réchauffement climatique?

COP31
Environnement

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