De nombreux chefs d'Etat et de gouvernement ne feront pas le déplacement à Antalya pour la COP31. Le Sommet des leaders se tient en comité restreint ces mercredi et jeudi. Quelles conséquences pour la diplomatie climatique alors que le Monde est sur le point de dépasser 1,5°C de réchauffement climatique?
COP31: Un sommet des leaders boudé, quelles conséquences?
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