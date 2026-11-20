Les énergies fossiles ne figurent plus dans le nouveau projet de décision finale de la COP31 sur le climat publié jeudi à Antalya (Turquie), un recul dénoncé avec force par les ONG à la veille de la fin théorique des négociations.
COP31 sur le climat : les énergies fossiles retirées du projet de décision finale
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