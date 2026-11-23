La COP31 s'est achevée en Turquie sans accord. Les Européens ont refusé un texte qui ne mentionnait plus explicitement la sortie des énergies fossiles. Derrière cet échec, un affrontement entre les intérêts économiques des pays producteurs de pétrole et ceux de l'Europe.
COP31 : les raisons d'un fiasco, le pétrole au cœur du blocage
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