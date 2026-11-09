La COP31 Climat s'est ouverte ce lundi à Antalya. Elle est co-présidée par la Turquie et l'Australie, qui a voulu s'associer aux nations insulaires du Pacifique, dont la survie est menacée par la montée des eaux. Celles-ci comptent bien jouer un rôle dans ces 2 semaines de négociations, notamment pour réclamer le financement de la transition énergétique pour les pays pauvres. Interview avec Sindra Sharma du Pacific Islands Climate Action Network (PICAN)
COP31: les nations insulaires du Pacifique entre peur et espoir
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