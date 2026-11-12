Le Népal a subit 2 catastrophes climatiques juste avant la COP31 qui ont fait des milliers de morts et de disparus. Pour la première fois, le fond pertes et dommages a promis une aide d'urgence mais elle tarde à être versée et ne couvrirait qu'une infime part des besoins de reconstruction. Le sentiment d'injustice est grand pour le Népal qui ne représente que 0,1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre mais est l'un des pays les plus exposé aux catastrophes climatiques.
COP31: Le Népal, martyr du climat, en quête de réparations
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