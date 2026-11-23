A la une de la presse, ce lundi 23 novembre, l’échec de la COP31, à cause, notamment, de référence aux énergies fossiles, dans la proposition finale. Le choc, en Italie, après le suicide d’un ancien chef de la police, retrouvé mort, samedi, à son domicile. Les témoignages des sœurs de Pengo Bossio Wangi, victime d’un assassinat raciste à Trappes, en banlieue parisienne, il y a un mois jour pour jour. Et une découverte qui va peut-être nous éclairer un peu plus sur nos origines.
COP31, le flop
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