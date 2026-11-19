COP31 : la France "va se battre" pour une référence à une électrification "propre", indique la ministre française de la Transition écologique Monique Barbut.
COP31 : la France "va se battre" pour une référence à une électrification "propre"
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