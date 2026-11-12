Seul 5 dirigeants sur les 27 de l'Union Européenne ont fait le déplacement à Antalya pour le sommet des leaders. Le commissaire européen au climat, Wopke Hoekstra a estimé qu'il y avait "peu d'attentes" pour cette COP. Au moment où le monde s'apprête à dépasser 1,5°C de réchauffement climatique, l'Union Européenne pourtant jusque-là leader des négociations climatique, semble se mettre en retrait. Cela pourrait compliquer l'adoption d'un communiqué ambitieux.
COP31: L'Union Européenne se désengage-t-elle de la diplomatie climatique?
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