Le réchauffement climatique est l'un des principaux facteurs d'aggravation de l'insécurité alimentaire dans le monde. L'agriculture mondiale est victime de ce phénomène mais l'aggrave aussi puisqu'elle est responsable de près d'un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre et contribue à affaiblir le puit carbone des sols. Pour la FAO transformer l'agriculture pour qu'elle soit moins émettrice et garantisse la sécurité alimentaire mondiale doit être la priorité des priorités.
COP31: l'avenir de l'agriculture en question
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