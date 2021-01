AFP Video • 28/01/2021 à 15:26

La fabrication de masques chirurgicaux et FFP2 vient d'être lancée à la "Coop des masques" de Grâces, dans les Côtes d'Armor. Une entreprise coopérative et solidaire qui espère produire chaque année 30 à 45 millions de masques "made in Bretagne".