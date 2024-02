information fournie par AFP Video • 20/02/2024 à 20:03

"Ça aide beaucoup, surtout quand on est jeune. On n'a pas forcément les finances pour payer une formation". À l'approche des Jeux olympiques, les formations rémunérées pour devenir agent de sécurité attirent les jeunes à la recherche d'emploi et en reconversion professionnelle.