Convention démocrate: Joe Biden pour "rassembler" les Américains

AFP Video • 19/08/2020 à 10:42

Joe Biden a été officiellement investi par la Convention nationale démocrate, tenue virtuellement et placée sous le signe de l'union. Son épouse Jill, l'ancien président Bill Clinton et les anciens secrétaires d'État John Kerry et Colin Powell ont pris la parole lors de l'événement en ligne pour afficher leur soutien.