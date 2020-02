Contrôle des armes à feu : ces shérifs américains qui refusent d'appliquer la loi

France 24 • 17/02/2020 à 11:55

Columbine : 13 morts, 24 blessés. Aurora : 12 morts, 58 blessés. Aux États-Unis, le Colorado est tristement célèbre pour ses fusillades et tueries de masse. Comme dans d'autre États, les autorités tentent de prendre des mesures pour contrôler les armes à feu, avec par exemple la loi "Drapeau rouge". Une tâche bien difficile dans un pays si attaché au 2e amendement de la Constitution, qui autorise l'achat et le port d'armes. Et dans certains comtés ruraux du Colorado, l'initiative passe mal, même auprès des shérifs... Reportage de nos collègues de France 2 Agnès Vahramian et Fabien Fougère.