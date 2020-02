Contestation en Irak : reportage France 24 "au cœur de la révolte"

France 24 • 06/02/2020 à 20:40

L'Irak à nouveau à feu et à sang. Chaque décennie a vu le pays sombrer dans la guerre. Après 17 années de présence américaine, le peuple se soulève. L'adversaire désigné cette fois n'est pas Washington mais le pouvoir à Bagdad et à travers lui l'Iran perçu comme trop influent. Qu'il s'agisse des richesses du pays ou bien sa classe politique, beaucoup dénoncent aujourd'hui la mainmise qu'entend exercer Téhéran. Un constat encore plus saisissant dans les bastions du chiisme longtemps sous influence iranienne. France 24 était sur place et vous livre un reportage exclusif au cœur de la révolte.