Contestation en Irak : Plus de 460 morts et au moins 9000 blessés depuis le début des manifestations

France 24 • 04/02/2020 à 18:21

La contestation irakienne, qui s'embrase depuis fin 2019, se poursuit dans les rues du pays. Jusqu'ici, les pertes humaines et le nombre de blessés sont lourds, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme dresse un bilan de plus de 460 morts et 9000 blessés, mais les manifestants ne se découragent pas et assurent qu'ils poursuivront leur combat.