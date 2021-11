Contestation en Guadeloupe: "Le vaccin a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase"

information fournie par France 24 • 22/11/2021 à 07:40

A la Une de la presse, ce lundi 22 novembre, les violences qui secouent la Guadeloupe, où le mouvement anti-vaccin et anti-restrictions sanitaires a dégénéré. Des heurts et des violences qui se sont aussi produits en Europe, ce week-end, en Belgique et aux Pays-Bas. Les critiques persistantes contre le Mondial de foot 2022, qui débutera dans un an au Qatar. Et la propagande du régime chinois autour de la championne de tennis Peng Shuai.