information fournie par AFP Video • 23/08/2024 à 18:54

Le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal, le président d'Horizons Edouard Philippe et plusieurs élus issus de l'ancienne majorité présidentielle quittent l'Elysée après une réunion avec Emmanuel Macron en vue de former un nouveau gouvernement. COMPLETE VIDI36EH7RK_FR ET VIDI36EN4V6_FR IMAGES