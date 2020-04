Cononavirus: Macron en visio avec l'OMS sur la production de vaccins

AFP Video • 24/04/2020 à 16:53

IMAGESLe président français Emmanuel Macron participe à une visioconférence, organisée par l'OMS, qui lance une initiative mondiale pour la production et l'accès équitable aux vaccins et traitements contre le coronavirus. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, et Olivier Véran, ministre de la Santé, sont également présents.