En Ethiopie près de 700.000 personnes ont été déplacées par des affrontements entre forces armées des régions Somali et de l'Oromia qui font rage depuis près d'un mois dans le sud de l'Éthiopie, a annoncé jeudi l'ONG britannique Islamic Relief. Mais alors que les combats font rage au Tigré, 5000 étudiants de cette région ont demandé au ministère de l’éducation d’être affectés à de nouvelles universités. Ils craignaient d’être recrutés de force par les forces tigréennes.
Conflit au Tigré: 700.000 déplacés suite aux affrontements en régions Somali et Oromia
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